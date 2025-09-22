İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Geniş Aile'de "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde sağlık sorunları ve hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlere göre, Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun kardeşi bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

"İLAÇLARIMI YANLIŞ SAATTE ALDIM"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sessizliğini Sabah'a bozan Ufuk Özkan, iddialara net yanıt verdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını belirten Özkan, şunları söyledi, "İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldım, zehirlenme yaşadım. Ne oğlumu ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim. Benim 17 yaşında oğlum var, ona asla böyle bir şey yaşatmam."

"SOSYAL MEDYADA YALAN HABERLER YAYILDI"

Oyuncu, sosyal medyada çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi, "Sosyal medyada birtakım tipler var. Doğru mu, değil mi bakmadan kafalarından haber uyduruyorlar. Reklam almak, para kazanmak için insanların aile ve insani değerlerini hiçe sayıyorlar."

"DOKTORUM TEDAVİ SÜRECİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Hastalığıyla ilgili de bilgi veren Özkan, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: Her yıl karaciğer kontrolümü yaptırıyorum. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın gözetiminde, nakli geciktirmek için tedavim sürüyor. Dört ağır ilaç kullanıyorum, bunları da tam saatinde almam gerekiyor. Ancak o gün telefonum kapalıydı ve ilaçları yanlış zamanda aldım. Bunun üzerine zehirlenme yaşadım ve hastaneye kaldırıldım. Doktorlar midemi yıkadı, bir gün yoğun bakımda kaldım. Olay bu kadar.

"SAĞLIĞIM YERİNDE, OYUNLARA DEVAM EDİYORUM"

Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti, "Normalde karaciğer hastalarında ödem, halsizlik, iştahsızlık olur ama bende çok şükür öyle bir şey yok. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda."