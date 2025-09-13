İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. 30 Ağustos'ta yaşanan acı kaybın ardından zor günler geçiren oyuncu, sosyal medya hesabında sık sık annesine olan özlemini dile getiriyordu.

"ANNEMSİZ YAPAMIYORUM, BENİ AFFEDİN"

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Şahinkaya, bu süreçte zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, gece yarısı yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Annesiyle birlikte bir fotoğrafını yayımlayan Şahinkaya, gönderisine "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak paylaşımını kısa süre içinde sildi.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mesaj, hayranları arasında büyük endişeye yol açtı. Oyuncunun ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler üzerine sosyal medyada "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" yorumları öne çıktı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."

"ÇOK ÜZGÜNÜM, ÇOK YANLIŞTI"

Sevenlerinin haber alamadığı oyuncudan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili sosyal medyadan yazdığı mesajda üzgün ve paylaşımın yanlış olduğunu belirtti. Oyuncu, Instagram hesabındaki paylaşımında; ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.