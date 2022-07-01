İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul'a geldi. Türk yemeklerini tadan ve İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Williams, geçtiğimiz yıl Bodrum'da tatil yapmıştı.

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams bu yıl da tatil için Türkiye'ye geldi. Eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul'u ziyaret eden Williams, son birkaç yıldır Bodrum'a tatile geliyor.

48 yaşındaki müzisyenin eşi Ayda Field, sosyal medya hesabından İstanbul gezilerini paylaştı. Angels, Feel ve Somethin' Stupid gibi hit şarkılara sahip olan şarkıcı, ailesiyle Boğaz turuna çıktı.

BABASI TÜRK

'Türk Kahvaltısı' yazarak simit, Türk kahvesi ve kiraz paylaşımında bulunan Field'ın babası Türk, annesi ise Amerikalı. Çift, Yerebatan Sarnıcı'nda ise akşam yemeği yedi.

Snob Magazin / Magazin

Robbie Williams Ayda Field İstanbul Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title