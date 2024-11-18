İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz olayını yıllar sonra anlattı

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında seyircilere eğlenceli anlar yaşatan İlker Ayrık, şu sıralar ekranlardan uzak kurduğu çiftlik evinde sakin bir yaşam sürüyor. Geniş Aile dizisiyle de başarıya imza atan sunucu ve oyuncu Ayrık, Ömer Şanlı'nın YouTube programına konuk oldu.

"BİR ŞEKİLDE YAYINLADIK, CEZAYI YEDİK"

2012 yılında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir programında dansöz oyununda talihsiz bir kaza sonucu RTÜK'ten ceza aldıklarını ifade eden Ayrık, "Bir dansöz oyunumuz vardı ondan ceza yedik. 'Eşiniz 60 saniye içinde dansöze kaç para takar?' Bir boks ringi kuruyoruz stüdyoya. Müzik başlıyor, dansöz oynamaya başlıyor. Dansöz kıyafetlerinin ne bileyim ben bu kadar nazik bir kıyafet olduğunu. Adam takıyor, çat diye üstü açılıyor. Kızcağız kapatmaya çalışıyor. Kesiyoruz, dikiyoruz orayı falan. Bir şekilde biz bunu yayınladık, ceza yedik. Ne kadar ceza yediğimizi hatırlamıyorum" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR PARAYDI"

"Ama ilk cezamız var. Gevrek gevrek girdim ben kanala. Herkesin suratı sirke satıyor. Ceza yedik dediler. Tam da gerginliği anlamadım" diyen İlker Ayrık "O dönemki yapımcı geldi. 7 sayfa RTÜK neden ceza yediğimizi anlatmış. Çok büyük bir paraydı. Başladı gerekçeli kararı okumaya. 'Cezayı ben mi ödeyeceğim?' dedim, 'Yok' dediler. 'O zaman okuma' dedim. İlk cezayı ödemeyince ikinci cezayı da çok takmadım." ifadelerini kullandı.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, Berfu Yenenlerin programında da bir yarışmacının kocasına eşini gaza getirmek için "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri nedeniyle ceza aldıklarını söylemişti.