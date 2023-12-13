İlker Aksum: Bebek haberi yanlış anlaşıldı

İlker Aksum, geçtiğimiz ekim ayında katıldığı programda en büyük pişmanlığını anlatmıştı. 'Yabancı Damat', 'Çarli', '20 Dakika', 'Hedefim Sensin', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi birçok projede yer alan oyuncu, "Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" demişti.

"EVLADIMIZ OLACAK"

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu ile haziran ayında dünyaevine giren Aksum, düğün sonrası eşiyle ilk kez bir AVM'de görüntülemişti.

Ünlü isim, "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile" ifadelerini kullanmıştı.

"İNŞALLAH MİLYONU BULURUZ"

İlker Aksum, önceki gün eşi Dilay Ekmekçioğlu ile Akmerkez'deydi. Cuma günü vizyona girecek 'Nefes: Yer Eksi İki' filminde rol alan oyuncu ile eşi, masa tenisi oynarken objektiflere yansıdı.

Aksum, "Pandemiden sonra gişelerde düşüş var. Beklentiniz ne?" sorusunu, "İyi promosyon yaptık, iyi film oldu. İnşallah gişede milyonu buluruz. Milyonu bulalım ki sinemalar hareketlensin ve devam etsin. En son 'Atatürk' filmine gittik, iyi filmdi. Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğunu severim" şeklinde cevapladı.

"RAKAMSAL YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

"Eşim hamile" şeklindeki açıklaması hatırlatılan oyuncu, "Orada bir yanlış anlaşılma var. Rakamsal yanlış anlaşılma oldu ama bebek olacak inşallah. Benim yüzümden yanlış anlaşıldı" karşılığını verdi.

İLK EVLİLİĞİ DÖRT YILDA BİTTİ

İlker Aksum, ilk evliliğini 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan'la yapmıştı. Mutluluğu dört yıl süren çift, 2012'de evliliklerini sonlandırmışlardı.