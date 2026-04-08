İlkay Sipahi'den 4 Yüz itirafı: Grup içi kararlar sonu getirdi

Müzisyen İlkay Sipahi, Haberler.com’da 4 Yüz grubunun yükselişini ve dağılma sürecini anlattı. Sipahi, yıllar sonra müziğe dönüşünü “20 yıl sonra ilk kez heyecanlandım” sözleriyle ifade etti.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar’ın konuğu olan müzisyen İlkay Sipahi, bir döneme damga vuran 4 Yüz grubunun bilinmeyenlerini anlattı. Grubun hızlı yükseliş süreci, iç dinamikleri ve dağılma sebeplerine dair samimi açıklamalarda bulunan Sipahi, yıllar sonra müziğe dönüş hikayesini de ilk kez paylaştı.

“4 YÜZ GRUBU PİYASADA GÜÇLÜ BİR YER EDİNDİ”

Sipahi, 4 Yüz grubunun kısa sürede büyük bir çıkış yakaladığını belirterek, “4 Yüz grubu piyasa uzun süre iyi bir yer edindi” ifadelerini kullandı. Grubun yakaladığı başarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığını söyleyen sanatçı, bu yükselişin müzik dünyasında önemli bir etki yarattığını dile getirdi.

“HERKES SOLO KARİYER İSTEDİ, BU DAĞILMAYI GETİRDİ”

Grubun dağılma sürecine de değinen Sipahi, grup içindeki bireysel hedeflerin belirleyici olduğunu söyledi. “Grup içerisinde herkes solo kariyer yapmak istedi” diyen sanatçı, bu durumun zamanla grubun dağılmasına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca “Grup çok hızlı bir şekilde ilerlediği için önümüz kesildi” sözleriyle yaşanan kırılma noktalarına dikkat çekti.

“20 YIL SONRA YENİDEN HEYECANLANDIM”

Uzun bir aranın ardından müziğe dönüş sürecini de anlatan Sipahi, yıllar sonra yeniden sahneye çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “20 yıl sonra ilk defa müzik yaparken heyecanlandığımı hatırladım” diyen sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyer yolculuğunu samimi bir şekilde değerlendirdi.

Musa Kara
