İlişkilerini gizlemiyorlar! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

Birbirini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı belgelendi. Çift, önceki akşam gittikleri tiyatro oyununda görüntülendi.

Geçtiğimiz aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yakınlaştı. Birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyleyen ikilinin aşkları belgelendi.

BİRLİKTE TİYATROYA GİTTİLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile yakınlaştıklarını kabul ederek birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyledi. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. İkilinin yan yana olduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

DİLAN'IN EVİNDE YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gün bir evde yarı çıplak verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun poz verdiği ev ve önünde duran bardağın aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü. Deniz'in Yazıcıoğlu'nun paylaşımını yayınladığı an beğenmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.