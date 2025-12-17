'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Al Yazmalım, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Yasak Elma ve Sandık Kokusu gibi birçok projede rol alan Cavadzade, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla yakından takip ediliyor.

Ünlü oyuncu, son olarak rol aldığı Sandık Kokusu dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde 43 yaşına giren Cavadzade, doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı samimi bir yemekle kutladı.

Ünlü oyuncu, son olarak yeni paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Cam kenarında oturduğu bornozlu pozlarıyla fit görünümü dikkat çeken Cavadzade'nin paylaşımları, Instagram'da kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü isim, karelerine "İlaçtır" notunu ekledi.