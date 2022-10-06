İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. "Uzun zamandır istediğim bir şeydi" diyen Oscar ödüllü aktris, ikiz bebek beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

'Erkekler Ağlamaz', 'Milyonluk Bebek' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank'tan müjdeli haber geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Swank, katıldığı 'Good Morning America' adlı programda hamile olduğunu açıkladı.

İkiz bebek beklediğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" dedi.