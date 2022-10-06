Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı

Magazin Haberleri

İkiz Bebek Beklediğini Açıkladı

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. "Uzun zamandır istediğim bir şeydi" diyen Oscar ödüllü aktris, ikiz bebek beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

'Erkekler Ağlamaz', 'Milyonluk Bebek' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank'tan müjdeli haber geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Swank, katıldığı 'Good Morning America' adlı programda hamile olduğunu açıkladı.

İkiz bebek beklediğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hilary Swank Bebek Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title