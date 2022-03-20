İkinci Otelini Ankara'da Açıyor

İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ankara'da bir düğünde sahneye çıktı.

Sevenlerine keyifli dakikalar yaşatan ünlü sanatçı, üzerinde işleme olan beyaz ve kırmızı ceketler giydi. Tasarım ceketi küçük bir servet değerindeydi. Ancak fiyatını söylemedi. Bu arada İzzet Yıldızhan'ın İzmir'den sonra ikinci otelini Ankara'da açacağı öğrenildi.

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