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İkinci Otelini Ankara'da Açıyor

Snob Magazin - Magazin
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İkinci Otelini Ankara'da Açıyor

Yakın zamanda Ankara'da açacağı oteli için yoğun bir şekilde çalışan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, şu sıralar İzmir-Ankara arasında resmen mekik dokuyor.

İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ankara'da bir düğünde sahneye çıktı.

Sevenlerine keyifli dakikalar yaşatan ünlü sanatçı, üzerinde işleme olan beyaz ve kırmızı ceketler giydi. Tasarım ceketi küçük bir servet değerindeydi. Ancak fiyatını söylemedi. Bu arada İzzet Yıldızhan'ın İzmir'den sonra ikinci otelini Ankara'da açacağı öğrenildi.

İkinci Otelini Ankara'da Açıyor

Snob Magazin / Magazin

İzzet Yıldızhan, Ankara, Magazin, Haberler

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