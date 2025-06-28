İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

Müzik dünyasının sevilen ismi Hüsnü Şenlendirici, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Ergün Şenlendirici ile Peri Özdolgun, 2019 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaevine girmişti.

Çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Ses Sema'yı kucaklarına almıştı. Şimdi ise ikinci çocuklarına kavuşan çift, aileye bir kez daha büyük sevinç yaşattı.

Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından Şenlendirici ailesi, mutluluklarını hastane önünde davullu zurnalı bir kutlamayla paylaştı. Renkli anların yaşandığı kutlamada özellikle Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici'nin göbek atarak eğlenmesi dikkat çekti. Coşkulu danslarıyla kutlamaya damga vuran Nazire Şenlendirici, duygusal anların yanı sıra neşesiyle de çevredeki vatandaşlardan ilgi gördü.

Ailenin yeni üyesine, büyükbabasının ismi olan "Hüsnü" adı verildi. Bu anlamlı tercih, hem aile bireylerini hem de sevenlerini duygulandırdı.