İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
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İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
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Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, ikinci torununa kavuşmanın sevincini büyük bir coşkuyla kutladı. Hastane önünde davul zurna eşliğinde kutlama yapan aile, yeni doğan bebeğe "Hüsnü" adını verdi.

Müzik dünyasının sevilen ismi Hüsnü Şenlendirici, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Ergün Şenlendirici ile Peri Özdolgun, 2019 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaevine girmişti.

Çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Ses Sema'yı kucaklarına almıştı. Şimdi ise ikinci çocuklarına kavuşan çift, aileye bir kez daha büyük sevinç yaşattı.

İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından Şenlendirici ailesi, mutluluklarını hastane önünde davullu zurnalı bir kutlamayla paylaştı. Renkli anların yaşandığı kutlamada özellikle Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici'nin göbek atarak eğlenmesi dikkat çekti. Coşkulu danslarıyla kutlamaya damga vuran Nazire Şenlendirici, duygusal anların yanı sıra neşesiyle de çevredeki vatandaşlardan ilgi gördü.

İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

Ailenin yeni üyesine, büyükbabasının ismi olan "Hüsnü" adı verildi. Bu anlamlı tercih, hem aile bireylerini hem de sevenlerini duygulandırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Erdoğanın haberleri yoruma kapalı neden acaba ..intihar haberleri yoruma kapalı hüsnmü şenlendirici dede olmuş yoruma acık aile yılında hergün iki kadın cinayeti intiharlar birinirini öldüren cinnet geciren aile üyeleri analar babalar cocuklar batan iş adamları intiharları padışahımız chp nin her fırsatta yerden yere vurdugu kılıcdaroğlunnu savunmanın derdine düştü fıkra bu kadar

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

dede mi vay ve genç dede

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