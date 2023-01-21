İkinci bebeğini dünyaya getiren Fahriye Evcen taburcu oldu

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2019 yılında ilk bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri ise 18 Ocak'ta dünyaya geldi. Evcen, bugün hastaneden taburcu edildi.

"KARAN'IN KARDEŞİNE TEPKİLERİ MÜTHİŞ"

Oğullarına Kerem adını veren ünlü çift, hastaneden çıkarken kamera karşısına geçti. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Fahriye Evcen, "Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle. Karan da güzel karşıladı" dedi. Burak Özçivit de "Karan'ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkçası. Doğuma girdim. Böyle bir an kaçar mı? Karan'da da girmiştim, Kerem'de de girdim. Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.