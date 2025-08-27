İki yıllık aşk mutlu sonla taçlandı: Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandı

Başlarda kimse bu ilişkinin gerçek olacağına inanmıyordu. Hatta Taylor Swift ve Amerikan futbol yıldızı Travis Kelce'nin reklam için bir araya geldiği, aralarında gizli bir anlaşma yapıldığı bile konuşulmuştu. Ancak tüm bu söylentiler boşa çıktı.

2023 yazında başlayan aşk, bugün mutlu bir sona ulaştı. İki yıldır yan yana olan ünlü çift, sonunda nişanlandıklarını açıkladı. 35 yaşındaki ikili, çiçeklerle süslenmiş romantik bir bahçede nişan fotoğraflarını paylaştı. Görüntülerde Travis Kelce dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlilik teklif ediyor, Taylor Swift ise büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını veriyor.

Swift'in parmağındaki altın çerçeveli pırlanta yüzüğün Kelce tarafından özel olarak tasarlandığı söyleniyor. Gösterişli ama aynı zamanda sade görünüme sahip bu nişanda çift, Polo Ralph Lauren markasını tercih etti. Taylor zarif bir elbise giyerken, Kelce lacivert örgü kazak ve şort kombiniyle dikkat çekti.

Aslında Kelce'nin teklifi haftalar önce ettiği, Swift'in kabul etmesinin ardından bu özel an için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Zaten bir süredir çiftin gizlice nişanlandığına dair söylentiler dolaşıyordu.

Taylor Swift'in milyonlarca hayranı, bu aşkı en başından beri merakla takip etti. Travis Kelce'nin Swift'e olan ilgisi ise yıllar öncesine dayanıyor. Başarılı sporcu, ünlü şarkıcıyla tanışabilmek için Eras Turnesi'ndeki bir konsere gitmiş, hatta ona ulaştırmak için üzerine telefon numarasını yazdığı bir dostluk bileziği bile hazırlamıştı. İlk denemesi başarısız olsa da bu hikâye Swift'in kulağına gitmiş ve ikilinin tanışmasına vesile olmuştu.

İlk başlarda ilişkilerini gizli tutmayı seçen çift, kısa süre sonra maçlarda, konserlerde ve aileleriyle birlikte objektiflere yakalandı. Artık saklanmayan aşk, sonunda nişan haberiyle resmileşti.