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Kötü Haber Geldi! Arif Hür Açıkladı İki Ayrı Düğün Yapacaklar! İşte Düğün Detayları... Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahları Makedonya'da kıyılacak. Çift 1 Temmuz'da Ohri'de evlenecek, 7 Temmuz'da ise Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te düğün yapacak. Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin için önümüzdeki ay hayatının en anlamlı imzasını atacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu önceki yıl Çeşme'de aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman'la nikah masasına oturacak. Çift önce Cedi Osman'ın ülkesi Makedonya'ya gidecek. Her yerde el ele göz göze olan çift 1 Temmuz'da Ohri'de evlenecek. Daha sonra ikili aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach'te 7 Temmuz'da düğün yapacak. Şahin evlendikten sonra da oyunculuk kariyerine devam edecek. Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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