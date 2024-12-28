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İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda

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İspanyol basını, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığına dair iddiaları ve yazışmaları paylaştı. İddialara göre, Icardi'nin Inter Milan'da forma giydiği dönemde Nara, Balde ile ilişkisi olduğunu belgeleyen fotoğraf ve videoların sahibi. Icardi, Nara'ya bu görüntüleri gönderdi ve 'Banyoda ne yaptınız, Wanda?' diye sordu.

Boşanma süreçleriyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara ile Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığına inandığını gösteren yazışmalarını paylaştı. Icardi'nin, Inter Milan'da forma giydiği dönemde, Wanda'nın Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, Balde'nin eski eşi, Wanda Nara hakkında, "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" demişti.

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022'de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" dediği görülüyor. Konuşmanın devamında ise Icardi, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" diyor.

İşte o konuşma;

İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda

İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıslh Erz:

Yeter artık bıktık bu Wanda ve Icardi'nin iğrenç pislik hayatlarıyla ilgili haber yapmanızdan.

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Haber YorumlarıCafer Tekinalp:

Sıkıntı yok, cincon kaşar yenge sever.

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