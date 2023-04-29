İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Azerbaycan'a uçtu! Azerbaycanlıların yorumları bomba

Bir eğlence mekanında kadınlarla samimi şekilde görüntülenen Kadir Doğulu magazin basınının gündeminden düşmüyor. Günlerdir konuşulan görüntülerin ardından "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşini savunan Atagül ile Doğulu, birlikte Azerbaycan'a uçtu. İkilinin havaalanında çekilen görüntülerinde keyifli olduğu gözlemlenirken, paylaşıma Azeri kullanıcıların yaptıkları yorumlar damga vurdu.

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Eşinin görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Atagül ise "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

KEYİFLERİ YERİNDE

Görüntülerin ikilinin evliliğinde kriz yaratmadı. İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül, bu süreçte eşini yalnız bırakmadı. Çift, dün Kadıköy'de el ele görüntülenmişti. İkili son olarak Azerbaycan'a uçtu. Bir kahve bin gıybet isimli sayfadan paylaşılan karede Atagül ve Doğulu'nun keyfinin yerinde olduğu göze çarptı.

BOMBA YORUMLAR GELDİ

Paylaşıma gelen yorumlar okuyanları kırdı geçirdi. Haberi gören Azeriler paylaşımın altına espriyle karışık eleştiri dolu yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım ve görüntüye gelen yorumlar;