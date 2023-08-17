İdo Tatlıses, ikiz torun haberini babasının duyurmasına tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin bebek bekledikleri iddia edilmiş konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses ise çiftin ikiz bebek beklediklerini ilan etti. Babasının haberi yaymasına sitem eden İdo Tatlıses, Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor" dedi.

2021 yılında muhteşem bir törenle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebek bekledikleri iddia edilmişti. Konuyla ilgili çiften açıklama gelmezken İbrahim Tatlıses, ikiz torun beklediğini duyurmuştu. Magazin D'ye konuşan İdo Tatlıses, babasının haberi kendilerinde önce duyurmasına tepki gösterdi.

"BABAMIN AĞZINDA BAKLA ISLANMIYOR"

Çiçeği burnunda baba adayı İdo Tatlıses, babasıyla ilgili "Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı" dedi.

"İKİZ BEBEK YASEMİN İÇİN ÇOK ZOR OLUYOR"

Eşi Yasemin Şefkatli'nin zor bir hamilelik süreci geçirdiğini söyleyen Tatlıses,"İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" ifadelerini kullandı.