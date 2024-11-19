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İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun "Eskort" çıkışı şaşırttı

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Sezonun iddialı yapımlarından Gizli Bahçe dizisi, 6. bölümde final yapıyor. Kanal yönetiminin bu kararı sonrası bir açıklama yapan Murat Yıldırım, dizinin reytinglerinin ortalamaya yakın olduğunu belirterek, "Dizinin eskort hikâyesi olduğu düşünüldü, ancak aslında böyle değildi" diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Çarşamba akşamları NOW TV'de yayınlanan Gizli Bahçe dizisinden üzücü bir haber geldi. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı. Gizli Bahçe dizisi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.

"ESKORT HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım final kararından sonra katıldığı bir davette çarpıcı bir çıkışa imza attı. Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasının nedenini 2. Sayfa'ya açıklayarak bir de itirafta bulundu. Yıldırım açıklamasında "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikayeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" dedi.

"BİRAZ DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Murat Yıldırım devamında ise "Reytingleri ortalamaya yakındı. Hikaye yeni başlıyordu. Kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım. Uzun zamandır televizyondayım" itirafında bulundu.

İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

doymuyorsunuz ki nasıl duracaksınız? bölüm başına milyonlar kazanıyorsunuz. millet evine ekmek götüremiyor. sonra da diyor eskort hikayesi olduğu sanıldı. fragmanlarda her yerde eskort hikayesi gibi lanse edildi. daha ne bekliyordunuz ki?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPerwer:

Yıllardır söylüyorum izlemeyin izletmeyin hiçbiri yayınlanmasın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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