İç çamaşırı reklamında oynayan Esra Bilgiç'in ceket giymesi tartışma konusu oldu

Son olarak rol aldığı Adanış: Kutsal Kavga filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü bir iç çamaşırı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

SÜTYEN ÜZERİNE CEKET

İki farklı tarz sütyen tanıtımını yapan Bilgiç'in üzerine ceket giymesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

"CEKET REKLAMI GİBİ OLMUŞ"

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.