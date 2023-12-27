İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş Bir Araya Geldi

DurakMedya'da yer alan habere göre kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i ve eski eşi Ayşegül Yıldız'ı sosyal medyadan takipten çıkararak gündeme gelen İbrahim Tatlıses bir dönem aşk yaşadığı ve kızının annesi Perihan Savaş ile bir araya geldi.

Kızlarının evinde bir araya gelen ikilinin fotoğrafını kızı Melek Zübeyde Akkaş paylaştı. Akkaş babası İbrahim Tatlıses ile annesi Perihan Savaş'ın fotoğrafına "These two " notunu düştü. İkilinin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN "

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, "Ben kadınsız yapamam" diyen İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya'yla olan aşkı ile ilgili ilginç bir yorumda bulunmuştu. Savaş "Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin." açıklamasını yapmıştı.