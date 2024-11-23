İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest

Kısa bir süre önce kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı aile sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bir yandan sahne programlarına devam ediyor. Geçtiğimiz akşam da bir eğlence mekanında konser veren İbrahim Tatlıses, sahnedeyken yanına doğru yaklaşan hayranına yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti. Yaşça büyük bir kadın hayranının sahneden kendisine seslendiğini gören İbrahim Tatlıses, eğilerek hayranının elini öptü. Tatlıses yaptığı jestle hayranını duygulandırdı. Ünlü türkücünün hayranıyla olan görüntüleri anbean kaydedildi.

Öte yandan ünlü türkücünün kıyafeti ve ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü. Yeşil bir takım elbise tercih eden Tatlıses'in yüksek tabanlı ayakkabılarına bir bakan bir daha baktı.

Hayranlarıyla konserlerinde sık sık bir araya gelen İbrahim Tatlıses, "Mağaradaki adamı ev sahibi ve araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz." ifadelerini kullanmıştı.