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İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız

İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız
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Maslak'ta bir eğlence mekanında sahne alan İbrahim Tatlıses, hayranlarına teşekkür etti. Tatlıses, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarını ayakta selamlayan Tatlıses, ''Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz. Hoş geldiniz!'' diye konuştu.

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı efsane ismi İbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konser, sanatçının performansı ve hayranlarının coşkusuyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Tatlıses, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Salonu dolduran kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek usta sanatçıya destek verdi.

''BENİ SİZLER VAR ETTİNİZ''

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarını ayakta selamlayan İbrahim Tatlıses, samimi bir konuşma yaparak minnettarlığını dile getirdi. Tatlıses, ''Mağaradaki adamı, ev sahibi ve araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz. Hoş geldiniz!'' diye konuştu. Tatlıses'in samimi sözleri hayranlarından büyük alkış aldı.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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