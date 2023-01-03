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İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Herkes Şok Oldu

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İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Herkes Şok Oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın fotoşoplu karesini gerçek sanıp, paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

İbrahim Tatlıses, Grammy Ödülü sahibi, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın fotoşoplu karesini gerçek sandı. Bir sosyal medya kullanıcısının dünyaca ünlü şarkıcının sırtına İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi. Lipa'nın koluna ise 'Allah cezanı verecek' yazarak, Tatlıses'in en çok kullandığı sözü koydu.

Bu durumu gerçek sanan şarkıcı, kareyi paylaşıp, "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" yazdı.

Daha sonra Tatlıses'i hayranları uyandurdı. Şarkıcı da paylaştığı durumu sildi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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