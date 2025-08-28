İbrahim Tatlıses'in prensesi Elif Ada büyüdü! Benzerlikleri dikkat çekici

İbrahim Tatlıses'in prensesi Elif Ada büyüdü! Benzerlikleri dikkat çekici
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında evlendiği Ayşegül Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Elif Ada büyüyüp genç bir kız oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Elif Ada, babasını ziyaret etti. Tatlıses, paylaştığı kareye 'Altın ufağım Elif Ada'dan babasına ziyaret' notunu düşerken, baba–kızın benzerliği takipçilerin dikkatini çekti.

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan dünyaya gelen kızı Elif Ada büyüdü, genç bir kız oldu. Ünlü sanatçının sosyal medyada paylaştığı baba–kız karesi büyük ilgi topladı.

YILLAR HIZLA GEÇTİ

2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenerek kısa bir süre evlilik yaşayan Tatlıses, bu birliktelikten Elif Ada adını verdikleri kızını kucağına almıştı. Minik halleriyle tanınan Elif Ada, bugün artık göz önünde genç bir kız olarak dikkat çekiyor.

BABASINA BAĞLILIĞIYLA BİLİNİYOR

Annesiyle birlikte büyüyen Elif Ada, fırsat buldukça babasını da ziyaret ediyor. Tatlıses'in "altın ufağım" diye seslendiği kızıyla bağı ise yıllar geçse de hiç kopmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tatlıses, kızının kendisini ziyaret ettiği anları Instagram'da takipçileriyle paylaştı. "Altın ufağı Elif Ada'dan babasına ziyaret" notuyla yayımladığı fotoğraf, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşıma yapılan yorumlarda ise Elif Ada'nın babasına olan benzerliği ön plana çıktı.

