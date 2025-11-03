Haberler

İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

Güncelleme:
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, babasının hakkında aldığı uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz hafta elektronik kelepçe takılan Tatlıses, "Babamın tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Bu dava mal mülk değil, ailemizi koruma davası" sözleriyle dikkat çekti.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden gerginlik geçtiğimiz hafta mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'i tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

Aradan geçen birkaç günün ardından Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, babasının aldığı karara saygı duyduğunu ancak sürecin yanlış anlaşıldığını belirtti.

"BİR KARAR ALINMIŞ SAYGI DUYUYORUM"

Kararın ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses şu ifadeleri kullandı: Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

"MİRASINI 20'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KIZA BIRAKACAĞINI DUYDUĞUMDA HAREKETE GEÇTİM"

Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil.Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam"

