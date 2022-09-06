İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan'ın transparan pantolonu olay oldu: Bütün için görünüyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf adeta olay oldu. Transparan bir pantalon tercih eden Çıtak'a "Bütün için görünüyor" şeklinde yorum yağdı.

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir tehlike atlatmıştı. Kazada Tatlıses'in yanına koşanlardan biri de kızı Dilan Çıtak oldu. Tatlıses ailesi, kazanın şokunu atlatmalarının ardından normal hayatlarına döndü.

SON POZU OLAY OLDU

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Babasının geçirdiği kaza sonrası küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses ile barışan Dilan Çıtak hem evlilik hazırlığı yapıyor hem de sahnelerine devam ediyor.

İşte o poz: