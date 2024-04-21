İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı'nın Makyaj Yaptığı Anlar Büyük İlgi Gördü

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar büyük ilgi gördü.

Abisi İbrahim Tatlıses'in maço erkek halinin tam tersi makyaj yaptığı anları paylaşan Tatlı "Kızınız varsa katlanacaksınız ama bu fazla oldu be" dedi.

Tatlı'nın o anları büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yorum yapan bir çok kişi "Abiniz İbrahim Tatlıses görmesin" yorumunu yaptılar.