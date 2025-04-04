İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı isyan etti

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemde olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya geldi. Gel Konuşalım programına konuşan İbrahim Tatlıses, "Kardeşime 'Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses'in kendisine 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' sözünü söylemediğinin altını çizerek, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.

"LA BUNA KUŞ PİSLİĞİ YEDİRELİM"

Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı.

"BANA HEP ENGEL OLDUN"

Kral TV'den klibimi kaldırttın. Avustralyadan beni 10.000 marka istediler. Yerime Ebru Yaşar'ı gönderttin. Yahu daha bir buçuk sene önce Bodrum'a yanına geldim 'Yallah Şoför' şarkısını okumuştum, 'Abi story paylaş' dedim, sen kem küm ettin 'Paylaşmam' dedin. 'Biz kardeşiz ne var' dedim kar etmedi. Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar... Anamın oğlu..." dedi.