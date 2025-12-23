Haberler

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

Güncelleme:
Türk müziğinin güçlü sesleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, son olarak paylaştığı üzücü bir haberle gündeme geldi. Usta sanatçı, amcasının vefat haberi ile sarsıldı.

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, ailesini derinden sarsan bir vefat haberiyle gündeme geldi. Usta sanatçının amcası Halil Tatlı yaşamını yitirdi.

"TÜM AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Tatlıses, acı haberi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Sanatçı mesajında, "Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZE BİLGİLERİ AHMET TATLISES'TEN

Halil Tatlı'nın cenaze törenine ilişkin detayları ise İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses paylaştı. Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından, cenazenin öğle namazına müteakip Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nden kaldırılarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan, vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı İbrahim Tatlıses ve ailesi için taziye mesajları paylaştı.

Umut Halavart
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
