İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses'in yeni şarkısını beğendi
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in çıkardığı 'Dilber' şarkısını dinlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, 'Yolun açık olsun evlat' notunu düştü. Ancak İdo Tatlıses'in ablası Dilan Çıtak Tatlıses'in şarkıyı paylaşmadığı görüldü.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in çıkardığı "Dilber" şarkısını dinlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.
DİLAN ÇITAK TATLISES PAYLAŞMADI
Öte yandan İdo Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan ablası Dilan Çıtak Tatlıses kardeşinin yeni çıkan şarkısını paylaşmadığı görüldü. Uzun süredir aralarının açık olduğu bilinen ikili sosyal medya üzerinden de birbirini takipten çıkmıştılar.