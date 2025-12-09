İbrahim Tatlıses, Gonca Cilasun'un elini öptü! Tepkisi dikkat çekti

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği Bak Postacı Geliyor filminin galası dün akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in yer aldığı filmin galasına sinema ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Gala sırasında dikkat çeken isimlerden biri de İbrahim Tatlıses ve Gonca Cilasun oldu.

Cilasun'un eline öpücük kondurduğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Cilasun'un Tatlıses'in elinin üstüne elini koyması da büyük ilgi gördü. O anlar izleyenler tarafından sıkça paylaşıldı ve konuşuldu.