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İbrahim Tatlıses ve Erol Köse 15 yıl sonra barıştı

Magazin Haberleri

Yıllar önce Ebru Yaşar'ın albüm yüzünden küserek mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ve Erol Köse, 15 yıl sonra barıştı. Tatlıses'in kızının düğününde bir araya gelerek barışan Köse, "Bu küslük bize yakışmıyordu" dedi.

15 yıl önce Ebru Yaşar'ın albümü yüzünden birbirine giren ve sonrasında davalık olan Erol Köse ve Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde barıştı.

"BU KÜSLÜK BİZE YAKIŞMIYORDU"

Düğünde Erol Köse'yle Tatlıses'i Polat Yağcı ve Tatlıses'in sağ kolu Şule Çınlama bir araya getirdi ve küslük bitti. Tatlıses ve Köse saatlerce sohbet etti, ikisinin de gözlerinin dolduğu görüldü. Küslüğün bitmesiyle ilgili konuşan Erol Köse "Bu küslük bize yakışmıyordu, o benim abim, büyüğümdür. benim sektörde bu mertebeye gelmemde katkısı büyüktür, böyle güzel bir günde Polat Yağcı ve Şule Çınlama vesile oldu küslük bitti, o bu ülkenin gerçek starı" dedi.

Erol Köse, Tatlıses'e Tektek, Aramam ve Tatlıses Klasikleri adı altında 36 şarkı yapmıştı.

İbrahim Tatlıses ve Erol Köse 15 yıl sonra barıştı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Polat Yağcı Erol Köse Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Erol köse, o kadar lafları nasıl yutmuş. İnsan ne dediğini unutmamalı. Az delikanlı olmalı, sırf prim için yani yazık. ;))

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