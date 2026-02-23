Haberler

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden Haber Videosunu İzle
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun süredir kavgalı olduğu Ahmet Tatlı'ya demediğini bırakmadı. Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Keşke İdo ve Melek gibi 5 evlâdım olsaydı." dedi.

  • İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'ya 'Nefret ediyorum oğlum senden nefret' dedi.
  • İbrahim Tatlıses, 'Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı' diyerek Ahmet Tatlı'yı aile bağlarından dışladığını ima etti.
  • İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı arasındaki anlaşmazlık mahkemelik durumda ve karşılıklı suçlamalar içeriyor.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlı arasındaki sular durulmuyor. Uzun süredir mahkemelik olan ve karşılıklı suçlamalarla gündemden düşmeyen ikili arasında ipler son açıklamayla tamamen koptu.

"NEFRET EDİYORUM OĞLUM SENDEN"

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'ya yönelik sert ifadeler kullanarak, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" dedi. Oğulları arasında ayrım yapan İmparator, diğer çocuklarını örnek göstererek sitemine devam etti.

Tatlıses, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" diyerek Ahmet Tatlı'yı aile bağlarından tamamen dışladığını ima etti. Bu açıklama, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken gözler Ahmet Tatlı'nın vereceği cevaba çevrildi.

Kaynak: Haberler.com
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Çok zenginim ooooo tam dört Torun.Hepside Evlatlarından daha tatlı.Servet budur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler

İstanbul'daki film gibi cinayetin sebebi ortaya çıktı! Alıp kaçmışlar
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti! Kendi sonuna böyle gitti
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler

İstanbul'daki film gibi cinayetin sebebi ortaya çıktı! Alıp kaçmışlar
Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı

Havacılıkta görülmemiş ihmal! Yolcular saatlerce esareti yaşadı
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan başlıyor