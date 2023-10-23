İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu

Uzun süredir televizyondaki bir projede yer almayan başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, TV2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu. Selim'in yeni sunucusu olduğu yarışma, bugünden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak.

Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara dönüyor. Başarılı sunucu ve oyuncu, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu.

"BENİM İÇİN AYRI BİR HEYECAN"

Kelime Oyunu ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Selim yeni projesi için "Kelime Oyunu, yıllardır ekranın kıymetli işleri arasında yer alıyordu. Bu işi bu sezon itibariyle devralmak benim için de ayrı bir heyecan. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz birlikte" dedi.

Kelime Oyunu, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Teve2'de seyirciyle buluşacak.