İbrahim Selim ile Bu Gece programı, YouTube'dan FOX TV'ye transfer oldu - Haberler

YouTube'da yayınlanan Sevilen talk show programı "İbrahim Selim ile Bu Gece" çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak. Başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'in sunduğu program, Her hafta sürpriz konuklar ağırlayacak.

İLK KONUK SERENAY SARIKAYA

Yapımını ID Pro'nun üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim'in yaptığı yüksek tempolu ve sıra dışı programın ilk konuğu ise daha önce de konuk olan Serenay Sarıkaya olacak. Program, izleyicileri müzikten stand-up'a, eğlenceli oyunlardan güncel konulara kadar birçok konuda eğlenceye doyurmaya hedefliyor. Programın yayın tarihi ise henüz netleşmedi.