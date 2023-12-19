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İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın

19 Aralık 2023 21:59 Güncelleme: 22:01 Abone Ol

İş adamı İbrahim Sayın, Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sayın, Tilbe'nin durumunun iyi olduğunu belirterek, basında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Sayın'ın Tilbe'yi evinde ziyaret ettiği ve bir araya geldikleri de paylaşıldı.