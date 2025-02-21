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İbrahim Kutluay'dan şoke eden paylaşım: Karlı havada denize girdi

İbrahim Kutluay'dan şoke eden paylaşım: Karlı havada denize girdi
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Ünlü eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından şaşırtıcı bir paylaşım yaptı. Bebek'teki denize girdiği anları paylaşan Kutluay, takipçilerini hayrete düşürdü.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, karlı havada Bebek'te denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, karlı havada yaptığı paylaşımla takipçilerini şoke etti.

Demet Şener ile 13 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitiren İbrahim Kutluay, uzun süredir Edwina Sponza ile çalkantılı bir ilişki yaşıyor. Aşk hayatı yolunda gitmeyen 50 yaşındaki eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, soğuk havada boğazda gezmeye gitti.

KENDİNİ SERİN SULARA BIRAKTI

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan İbrahim Kutluay, buz gibi havaya aldırış etmeden bir arkadaşıyla birlikte kendini İstanbul'un serin sularına kendini bıraktığı anları paylaştı.

Kutluay'ın ilginç paylaşımı, takipçilerini şoke etti.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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