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İbrahim Çelikkol... SEVGİLİSİ İLE YENİ YIL POZU!

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İbrahim Çelikkol... SEVGİLİSİ İLE YENİ YIL POZU!

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu, 2023'ün ilk gününde yeni sevgilisi ile romantik bir fotoğrafını paylaştı.

NATALİ YARCAN'LA AŞK YAŞIYOR

Başarılı oyunculuk kariyeri dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran İbrahim Çelikkol, yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

2.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozuna yer veren Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde sevenlerine sürpriz yaptı.

İşte İbrahim Çelikkolun yeni sevgilisi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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