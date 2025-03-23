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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İBB'DEN ÜÇ İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Saatçi, müziğe küçük yaşlarda başladı ve özellikle pop ve rock müziğe yaptığı katkılarla tanındı. 1990'lı yıllarda Türkiye'de pop müziğin yükselişinde önemli bir rol oynayan sanatçı, Grup Vitamin ve Ufuk Yıldırım ile kurduğu İzel-Çelik-Ercan gibi projelerle büyük başarılar elde etti. Aynı zamanda birçok sanatçının albümlerine söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulundu.

Müzikal kariyerinin yanı sıra prodüktörlük ve radyo-TV programcılığı da yapan Saatçi, farklı medya projelerinde yer aldı. 2000'li yıllarda müzik sektöründe daha çok yapımcı kimliğiyle öne çıkan sanatçı, çeşitli televizyon programları ve projeleriyle müziğe katkı sunmaya devam etti. Popüler kültüre olan etkisi ve şarkılarıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Saatçi, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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