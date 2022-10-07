İBB Şehir Tiyatroları... ÇİNGENE BOKSÖR SEYİRCİ İLE BULUŞTU!

Çingene Boksör; İki Öteki'nin Hikayesi...

Boks yıldızı Johann Trollmann'ın hayatından uyarlanan Çingene Boksör, Nazi Almanya'sında, boks ringlerinden hayata, sarsıcı darbeler alan ve bu darbelere karşı duran iki dostun, Hans ve Ruki'nin hikayesini anlatıyor.

İstanbul Klasiklerle Buluşuyor temasıyla oluşturulan 2022-2023 sezonunun yeni oyunu Çingene Boksör, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Müze Gazhane Meydan Sahne'de prömiyerini yaptı.

Oyun, seyircisini 1930'ların Almanya'sının ırkçı ve ayrımcı rejiminin kaotik dünyasına götürdü.

Gülen İpek Abalı'nın çevirdiği, dramaturgisini Gökhan Aktemur'un, müziğini Buğra Özgün'ün, dekor tasarımını Hacer Duran-Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Hacer Duran'ın, ışık tasarımını Mustafa Bilal'in, efekt tasarımını Erhan Aşar'ın yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Ercan Demirhan rol alıyor.

Oyun, 6-8 Ekim, 19-22 Ekim, 26-29 Ekim 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

Çingene Boksör

1920'lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann'ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans'ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor.

Çocukluk dönemlerinde tanışan ikili, güçlü bir arkadaşlık bağıyla yılları geride bırakır.

Kendine has stiliyle yıldızlaşan çingene boksör Ruki, Nazi Almanyası'nın faşizan politikalarına ve ayrımcılığa maruz kalır. Almanya Şampiyonu olsa da bu unvan kendisine verilmez ve hep kaybetmeye mahküm edilir.

Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü…