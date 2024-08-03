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Hülya Avşar yeni film projesiyle setlere dönüyor! Uğur Yücel'le partner olacaklar

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Hülya Avşar uzun bir aranın ardından Aşkın Dünkü Çocukları filmiyle setlere dönüyor. Avşar, filmde usta oyuncu Uğur Yücel ile partner olacak.

Son olarak 2021 yılında Masumiyet dizisinde rol alan başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yeni bir filmle el sıkıştı. Avşar, Aşkın Dünkü Çocukları filminde Uğur Yücel ile başrolü paylaşacak.

ÇEKİMLER ÜNYE'DE BAŞLAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avşar "İsabel", Yücel ise "Arif" adındaki iki aşığı oynayacak. Film gelen bilgilere göre ikilinin 18 yaşındaki halleriyle başlayarak 40 yıllık zaman atlamasıyla günümüze gelecek. Aşkın Dünkü Çocukları yıllarca birbirine hasret kalan birbirinden çok ayrı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Yönetmenliğini Levent Onan'ın yaptığı gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin çekimler Ünye'de başlayacak. Avşar da 14 Ağustos'ta çekimler için Ünye'ye giderek 4 günde tamamlayacak.

Mehmet Özgür'ün Namık rolüne hayat verdiği filmde Ali Düşenkalkar da Sömelek Rıza karakterini canlandıracak.

Hülya Avşar yeni film projesiyle setlere dönüyor! Uğur Yücel'le partner olacaklar

Hülya Avşar yeni film projesiyle setlere dönüyor! Uğur Yücel'le partner olacaklar

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hülya Avşar Uğur Yücel Sinema Magazin Haberler

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