Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına ateş püskürdü

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le görüntülenmesinin ardından "yeni bir aşk doğuyor" iddiaları ortaya atılmıştı. Avşar kızı, Zehra'nın adının Mehmet Dinçerler ile anılması ile ilgili sorulara ateş püskürdü.

59 yaşına giren Hülya Avşar, doğum gününü eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar'ın da aralarında bulunduğu aile grubu ile kutladı.

KIZIYLA İLGİLİ SORULARA YANIT VERDİ

Aile yemeğinin ardından aracına binerek evinin yolunu tutan Hülya Avşar, kızı Zehra'nın geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le görüntülenmesine ve aralarındaki aşk iddiasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

İDDİALARA SERT ÇIKTI

İddialar karşısında sinirlenen Avşar kızı, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların bence kendi problemleri var. Onları tabii ki mahkemeye verdim. Hem de tazminat davası. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın! Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyenlerin hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler. Normal değiller." ifadelerini kullandı.