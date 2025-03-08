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Hülya Avşar muhabirle yaşadığı diyaloğa neden tepki gösterdi?

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Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve gazeteci Hakan Solaker'in yorumlarıyla ekrana gelen Magazin Bahane programında, Hülya Avşar'ın bir muhabire verdiği tepki gündeme taşındı. Ünlü sanatçının, geçmişte yaptığı esprilere kıyasla gösterdiği sert tavır tartışma konusu oldu. Kalaycıoğlu ve Solaker, yaşanan bu gelişmeyi değerlendirdi.

Hülya Avşar'ın bir muhabire sert tepki göstermesi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bir yıl önce aynı muhabire yaptığı espriyle benzer bir durum yaşanırken, Avşar'ın bu kez gösterdiği sert tavır tartışma konusu oldu.

"BİR YIL ÖNCE ŞAKAYDI, ŞİMDİ NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?"

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bir muhabirin kendisine yönelttiği soruya sert bir tepki verdi. Ancak dikkat çeken nokta, bir yıl önce aynı muhabire şaka yollu yaptığı espriyle benzer bir durumun yaşanması oldu. Gökay Kalaycıoğlu, "İnsanın eşref saati vardır, eşek saati vardır" diyerek, Avşar'ın ruh halinin değişken olabileceğini vurguladı. Hakan Solaker ise sanatçının her dönem kendine özgü tavrıyla gündeme geldiğini belirtti.

Hülya Avşar muhabirle yaşadığı diyaloğa neden tepki gösterdi?

"MAGAZİNCIYLE SANATÇI EL ELE Mİ, KARŞI KARŞIYA MI?"

Programda, sanatçılar ve magazinciler arasındaki ilişkinin de altı çizildi. Yorumcular "Magazinciler de ekmek peşinde, bazen sanatçılarla iç içe, bazen karşı karşıya olabiliyorlar" yorumunu yaparken,"Bazen insanları had bildirirken meslek yıllarını saymamak lazım" diyerek de Avşar'ın muhabire yönelttiği eleştiri değerlendirildi.

"HÜLYA AVŞAR'IN SAMİMİYETİ SORGULANIYOR"

Programda konuşulan bir diğer konu ise Hülya Avşar'ın yıllar içinde çizdiği imaj oldu. "Ben estetiğe karşıyım, doğallıktan yanayım" açıklamalarıyla dikkat çeken sanatçının, bazı tavırlarının çelişkili bulunabileceği belirtildi. Kalaycıoğlu, "bir sanatçı hem doğal görünmekten yana olup hem de magazin gündeminde böyle bir çıkış yaparsa, eleştiriler kaçınılmaz olur" diyerek yorumunu paylaştı.

Hülya Avşar muhabirle yaşadığı diyaloğa neden tepki gösterdi?
Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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