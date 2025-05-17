Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı

Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
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Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
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"Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla YouTube'da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Avşar kızı, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hülya Avşar son olarak evinde köpeğinin bakımını üstlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Sanat dünyasının üretken isimlerinden Hülya Avşar, kariyerinde hem müzik hem dijital içerik üretimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Hakan Altun ile yürüttüğü müzikal iş birliğini tamamlayan Avşar, yeni şarkısının klibini de çektiğini duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Bir süredir YouTube üzerinden içerik üreten Avşar, kendi kanalında ünlü konuklarını ağırladığı programlarla izleyicilerle buluşuyor. Sıcak ve doğal sohbetlerin öne çıktığı yayınlar, sanatçının dijital mecradaki başarısını pekiştiriyor.

Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı

Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla da gündeme geldi. Sevimli köpeğinin bakımını üstlendiği anları yayınlayan sanatçı, ev yaşamına dair samimi bir kareyle takipçilerine içten bir selam gönderdi. Bu doğal görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı

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