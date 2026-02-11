Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın rol aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde sahnelere uygulanan yoğun filtre kullanımı izleyicilerin tepkisini çekti. Ekrana yansıyan görüntülerle setten paylaşılan filtresiz kareler arasındaki belirgin fark sosyal medyada tartışma yarattı.
- Hülya Avşar'ın 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde yüz hatları yoğun filtre ile yumuşatıldı.
- Setten paylaşılan filtresiz görüntüler ile dizideki sahneler arasında belirgin fark oldu.
- Hülya Avşar'ın 2021 yapımı 'Masumiyet' dizisinde de benzer görsel uygulama dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın rol aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde kullanılan yoğun filtre, daha ilk bölümlerden itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan sahnelerle setten paylaşılan filtresiz görüntüler arasındaki belirgin fark, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.
SAHNELERLE SET KARELERİ ARASINDAKİ FARK GÜNDEM OLDU
Dizinin ekranlara yansıyan bölümlerinde Avşar'ın yüz hatlarının oldukça yumuşatıldığı görülürken, setten paylaşılan doğal kareler bu görüntünün gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. İzleyiciler, kullanılan filtrelerin oyuncunun doğal görünümünü fazlasıyla değiştirdiğini savundu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı kullanıcılar görsel müdahaleyi yapay ve gereksiz bulurken, bir kesim ise televizyon dizilerinde bu tür düzenlemelerin artık standart hale geldiğini dile getirdi. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.
DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI
Hülya Avşar'ın yer aldığı 2021 yapımı "Masumiyet" dizisinde de benzer bir görsel uygulama dikkat çekmişti. O dönem yayınlanan bir bölümde yüz hatlarının belirgin şekilde flulaştırılması izleyiciler arasında geniş yankı uyandırmıştı.