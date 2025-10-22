Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane ismi Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğine cesur bir dokunuş ekleyerek kahkül modasına katıldı.

Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı. Kış sezonuna hazırlanan sanatçı, hem imajını yeniledi hem de yeni bir proje için çalışmalara başladı.

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Avşar, paylaştığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Elinde senaryo bulunan kareye "Set zamanı" notunu ekleyen usta sanatçı, takipçilerini hem yeni görünümüyle hem de yeni projesi sinyaliyle heyecanlandırdı.

KAHKÜL MODASINA KATILDI

Yıllardır doğal güzelliğiyle dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez kahkül modasına uyarak tarzında cesur bir değişiklik yaptı. Yeni imajı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hayranları, sanatçının paylaşımına "Yıllar geçiyor ama zarafeti değişmiyor", "Hülya Avşar her haliyle ikon" gibi yorumlar yaptı.