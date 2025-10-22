Haberler

Hülya Avşar'dan yeni imaj! "Set zamanı" notuyla geri döndü

Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının efsane ismi Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki sanatçı, kahkül kestirdiği son haliyle hayranlarını şaşırttı. Elinde senaryo tuttuğu kareyi "Set zamanı" notuyla paylaşan Avşar, hem yeni projesinin sinyalini verdi hem de zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane ismi Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğine cesur bir dokunuş ekleyerek kahkül modasına katıldı.

Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı. Kış sezonuna hazırlanan sanatçı, hem imajını yeniledi hem de yeni bir proje için çalışmalara başladı.

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Avşar, paylaştığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Elinde senaryo bulunan kareye "Set zamanı" notunu ekleyen usta sanatçı, takipçilerini hem yeni görünümüyle hem de yeni projesi sinyaliyle heyecanlandırdı.

KAHKÜL MODASINA KATILDI

Yıllardır doğal güzelliğiyle dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez kahkül modasına uyarak tarzında cesur bir değişiklik yaptı. Yeni imajı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hayranları, sanatçının paylaşımına "Yıllar geçiyor ama zarafeti değişmiyor", "Hülya Avşar her haliyle ikon" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.