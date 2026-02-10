Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, bu kez sahnelerdeki görüntüsüne uygulanan filtreyle konuşuldu. Dizinin ilk bölümünün ardından yapılan izleyici yorumlarında, Avşar'ın yüz hatlarının ekranda daha yumuşak ve pürüzsüz göründüğü belirtildi. Görüntülerde yumuşatıcı bir filtre kullanıldığına dair yorumlar kısa sürede yayılırken, bu detay izleyiciler arasında tartışma yarattı.

MASUMİYET DİZİSİNDE DE BENZER DETAY DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2021'de yayınlanan Masumiyet dizisinde de Hülya Avşar'a özel filtre kullanılmıştı. Dizinin 6. bölümünde yüz hatları tamamen flulaştırılmıştı.