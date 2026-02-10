Haberler

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın Aynı Yağmur Altında dizisindeki sahnelerinde kullanılan filtre, izleyicilerin dikkatini çekti. Ekrana yansıyan sahneler ile setten paylaşılan kareler arasındaki fark, tartışma yarattı.

  • Aynı Yağmur Altında dizisinde Hülya Avşar'ın yüz hatları ekranda daha yumuşak ve pürüzsüz göründü.
  • 2021'de yayınlanan Masumiyet dizisinin 6. bölümünde Hülya Avşar'ın yüz hatları tamamen flulaştırılmıştı.

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, bu kez sahnelerdeki görüntüsüne uygulanan filtreyle konuşuldu. Dizinin ilk bölümünün ardından yapılan izleyici yorumlarında, Avşar'ın yüz hatlarının ekranda daha yumuşak ve pürüzsüz göründüğü belirtildi. Görüntülerde yumuşatıcı bir filtre kullanıldığına dair yorumlar kısa sürede yayılırken, bu detay izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

MASUMİYET DİZİSİNDE DE BENZER DETAY DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2021'de yayınlanan Masumiyet dizisinde de Hülya Avşar'a özel filtre kullanılmıştı. Dizinin 6. bölümünde yüz hatları tamamen flulaştırılmıştı.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...