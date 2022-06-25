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Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı

Snob Magazin - Magazin
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Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı

Başrollerini Arzu Yanardağ ve Erkan Bektaş'ın paylaştığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Çekem köyünde başlayan "Hükümet Bey" filminin çekimleri tamamlandı. Aşiret ağasının film yıldızına duyduğu imkansız ve karşılıksız aşk komik bir dille beyaz perdeye aktarılıyor. İşte detaylar...

Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un, senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yaptığı Hükümet Bey, 20 yıl önce yaşanan gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanıyor.

KADRODA USTA İSİMLER VAR

Filmde yönetmen rolünü Ayhan Taş üstlenirken oyuncu kadrosunda ise, Metin Keçeci, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur, Yavuz Çetin, İzzet Çivril, Nilgün Atılgan, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Hande Gürak, Zekeriya Karakaş, Oğuz Yağcı, Cem Sultan Karabulut, Cüneyt Özen, Zeynep Urhan, Elif Nil Elden, Tuğçe Kartal, Yeşim Pınar yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Kısıtlı bir bütçe ile korku filmi çekmek için Halfeti'ye giden filmin başrol oyuncusu Fadile (Arzu Yanardağ) ile bölgenin ileri gelen aşiretlerinden birinin ağası olan Hükümet Bey'in (Erkan Bektaş) hayranlıktan aşka dönüşen hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. Eğlenceli bir okadar da komik olan film kasım ayında vizyona girecek.

Snob Magazin / Magazin

Arzu Yanardağ Erkan Bektaş Hükümet Magazin Haberler

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