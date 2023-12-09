Hollywood Yıldızı Charles Bronson'ın Türk Kökeni Ortaya Çıktı

2003 yılında hayatını kaybeden Hollywood'un yıldızı Charles Bronson'ın Litvanya kökenli Tatar Türklerinden olduğu ve 'Çirkin Kral' lakabını taşıdığı ortaya çıktı. Bronson, Türk olduğunu bir röportajında dile getirerek Tanrı'ya kut kıvançlarını sunmuştu.

2003 yılında hayata veda eden Bronson bir röportajında " Türk olduğum için Tanrı'ma kut kıvançlarım olsun." demişti.

DurakMedya'da yer alan habere Yılmaz Güney ile özdeşleşen " Çirkin Kral" lakabının asıl sahibinin Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Litvanya kökenli Tatar Türklerinden olan ve hayatını 2003 yılında kaybeden Hollywood'un yıldızı Charles Bronson'a "Çirkin Kral" dendiği öğrenildi.

Bu lakap Bronson'a çirkin kral isimli bir kızılderili reisini oynadığı film sonrası söylenmeye başlandığını biliniyor.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN TANRIMA KUT KIVANÇLARIM OLSUN"

Charles Bronson bir röportajında "Türk olduğum için Tanrı'ma kut kıvançlarım olsun." diyerek Türk olduğunu her fırsatta söylemişti.