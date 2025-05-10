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Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
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Taylor Swift, Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasında tanık olarak mahkemeye çağrıldı. Hollywood'u karıştıran davanın duruşmaları Mart 2026'da başlayacak.

Blake Lively, Aralık ayında rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını zedelemekle suçlayarak dava açmıştı. İkili, "It Ends With Us" filminin çekimleri sırasında birlikte çalışmıştı. Baldoni ise bu suçlamaları reddederek karşı hamle yaptı ve Lively ile eşi Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Dava sürecine beklenmedik şekilde dahil edilen Taylor Swift'in rolü ise şimdiden merak konusu oldu. Swift'in ekibinden yapılan açıklamada, ünlü şarkıcının filmle bağının yalnızca "My Tears Ricochet" adlı şarkısının filmde kullanılmasına izin vermekle sınırlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Swift'in sete hiç uğramadığı ve filmin yaratıcı süreçlerinde hiçbir şekilde yer almadığı belirtildi.

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Ünlüler dünyasını derinden sarsan ve tarafları karşı karşıya getiren davanın ilk duruşmasının Mart 2026'da başlaması bekleniyor. Swift'in tanıklık yapıp yapmayacağı konusu ise henüz kesinlik kazanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
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